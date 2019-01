Auf der Autobahn 10 in Richtung Magdeburg bei Berlin spielte sich am Dienstagabend, den 18. Juli 2017, Unglaubliches ab: Nachdem die Autobahn gesperrt worden war, wendeten viele Autofahrer und fuhren durch die Rettungsgasse zurück. Besonders brisant: Auch ein Lkw kehrte um und brauchte zum Wenden sogar mehrere Anläufe. Der Hintergrund für das Geschehen war ein geplatzter Reifen eines Schwerlastkrans. Durch beschädigte Hydraulikschläuche lief Öl auf die Fahrbahn. Aufgrund der davon ausgehenden Gefahr wurde die Fahrbahn gesperrt. Die Sperrung dauerte den Verkehrsrüpeln offenbar zu lange, sodass sie auf der Autobahn kehrt machen und als Geisterfahrer zurückfuhren. Hätten Einsatzwagen die Strecke passieren müssen, hätten sie nicht bis zur Unglücksstelle vordringen können. Ob die Geisterfahrer gefasst werden können, ist zur Zeit noch offen. Ihnen droht ein Bußgeld von 200 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat.

