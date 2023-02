... die zeitgemäße Krawallstufe katapultieren. Natürlich muss ein passender Motor in den Kasten. Die ...

Diese Rostlaube sieht aus, als käme sie direkt von den postapokalyptischen Highways eines Mad-Max-Streifens. Der aufgebockte 73er Plymouth Road Runner beherbergt nach seinem Umbau zum Off-Road-Warrior einen brandneuen Fünfliter-V8 von Cummins mit 310 PS.

Allradantrieb muss er haben, das ist mal klar. Was so ein richtiger Off-Roader sein möchte, kommt ohne einen solchen ja auch nicht aus. Und außerdem? Rein optisch ist der Plymouth-Umbau der Jungs von Dirt Every Day ein echter Leckerbissen. Die rostige Karosserie des 70er-Jahre-Road-Runner gibt dem Ganzen die Authentizität eines Endzeit-Films, während Motor, Chassis und massive 35-Zöller von Maxxis Razor den Golden Oldie auf die zeitgemäße Krawallstufe katapultieren. Nun frisst der alte Plymouth plötzlich Dreck im großen Stil. Im Video lässt sich eindrucksvoll verfolgen, wie viel Spaß das Gerät macht.

Plymoth Road Runner im Video:

Im 4x4-Plymouth schlägt ein V8-Herz von Cummins

Natürlich muss ein passender Motor in den Kasten. Die Jungs haben sich dabei für den aktuellen Fünfliter-V8-Turbodiesel von Cummins entschieden, der auch schon im neuen Nissan Titan den Takt angibt. Der potente Schrittmacher verfügt über einen zweistufigen Turbolader mit ausgezeichnetem Ansprechverhalten und leistet 310 PS bei saftigen 752 Newtonmeter Drehmoment. Schon klar, dass diese Büchse bei der Pirsch durchs Gelände einiges an Staub aufwirbelt. Mehr zum Thema: Zarooq Sand Racer mit Allrad