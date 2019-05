Werkstatt-Horror-Stories!

Wir wissen nichts über diesen Werkstattkunden und das ist auch gut so. In Deutschland wäre er sofort entmündigt und eingeliefert worden. Das ganze Drama in Kurzfassung: Kunde beschwert sich, dass es in seinen Wagen regnet, wenn er sein Panoramadach offen hat. Erstaunlicherweise ist dieses Problem sofort beseitigt, wenn das Panoramadach bei Regen geschlossen wird. Das muss einem aber auch gesagt werden! Oder? Fazit: Nicht umsonst wird in den USA auf Superman-Capes draufgedruckt, dass man damit nicht automatisch fliegen kann. Es scheint tatsächlich notwendig zu sein.