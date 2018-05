Obwohl leistungstechnisch in einer ganz anderen Liga, möchte sich der Fahrer eines VW Jetta offenbar mit zwei Motorradfahrern messen – und gibt Gas. Aus der Sicht des Motorradfahrers gefilmt, zeigt das Video, wie die Hinterräder des VW Jetta auf einmal blockieren – mutmaßlich zog die Beifahrerin die Handbremse, um ein Rennen zu verhindern. Mit verherrenden Folgen: Das Auto verliert die Stabilität, sein Fahrer die Kontrolle und der VW Jetta überschlägt sich zig Mal, ehe er am Straßenrand liegenbleibt. Video Hitman (Kinofilm): Porsche schubst Smart (Video) Cayenne kickt Smart in eine Gracht