Der VW Jetta (2018) ist für das Unternehmen richtungsweisend: Das neue Stufenheckmodell wird nämlich nicht mehr in Deutschland angeboten. Hightech wie LED-Scheinwerfer und digitales Cockpit gibt es zum geringeren Preis!

Tut sich der VW Jetta (2018) in der alten Welt, im Speziellen in Deutschland, eher schwer, ist die Limousine mit attraktivem Preis in den USA ein Erfolgsmodell. Weltweit kommt die 1979 vorgestellte Limousine in sechs Generationen auf 17,5 Millionen Zulassungen, ist global eines der erfolgreichsten VW-Modelle aller Zeiten und steht in Schlüsselmärkten wie USA oder China immer ganz besonders weit oben in der Statistik. Nur eben nicht in Deutschland – und dafür gibt es die Quittung. Die neue Generation des Golf-Bruders wird deshalb diesmal bei uns nicht mehr angeboten. Selber Schuld, könnte Hinrich Woebcken sagen, der als amerikanischer VW-Chef maßgeblich die Entwicklung verantwortet. Doch vor allem wird er froh sein, dass er die Produktion nicht teilen muss. Schließlich ist der VW Jetta (2018) sein mit Abstand wichtigstes Auto und eine Art Zugwagen, der den noch immer ziemlich verfahrenen Dieselkarren gar endgültig aus dem Dreck ziehen soll. Nicht umsonst hat Woebcken sogar noch einmal den Preis gesenkt und bietet das neue Auto für netto 18.545 Dollar sogar noch einmal 100 Dollar billiger an als den Vorgänger.

Der neue VW Jetta auf der Detroit Auto Show 2018:

Preis & Motor des VW Jetta (2018)