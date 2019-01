Über 40 Jahre fristete ein VW T1 Baujahr 1955 ein einsames Dasein in den Wäldern der französischen Alpen. Doch eines Tages findet ein Pilzsammler den längst vergessenen Bulli und meldet den Fund dem Auto-Enthusiasten Florian George. Was folgte, ist eine einzigartige Rettungsaktion, bei der das Kult-Mobil am Ende auf eigenen Achsen aus dem Wald rollte. Was dazu alles nötig war, zeigt das Video!

Die einzigartige Bergung eines VW T1-Waldfundes im Video: