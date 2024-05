Während viele Kunden noch auf ihren VW Golf 8 warten müssen, hat sich Ingo Noak bereits mit dem Tuning des Kompakten beschäftigt. So scharf ist der Noak-Golf!

Der VW Golf 8 sieht zu brav aus? Nicht mit den Anbauteilen Ingo Noak Tuning! Die Firma aus Niedersachsen bietet für den Wolfsburger jetzt Spoilerlippen, Heckansätze und Seitenschweller an, um seinen kraftvollen Auftritt zu betonen. Sowohl vorne, an der Seite als auch hinten können Kunden Anbauten mit und ohne Flügel bestellen, die besonders in Kombination mit einem tiefergelegten Fahrwerk und großen Rädern mächtig Eindruck schinden. Das optische Tuning für den VW Golf 8 liefert Ingo Noak in Schwarz Hochglanz, Schwarz Matt und in Carbon-Optik. Die Preise beginnen bei 79 Euro für die Seitenteile am Heckansatz und reichen bis maximal 258 Euro für einen gefrästen Heckansatz in Kombination mit besagten Seitenteilen. Mehr zum Thema: So stark ist der VW Golf 8 GTI

Neuheiten VW Golf R (2020) 333 Limited Edition vorgestellt

Extrem-Tuning am VW Lupo (Video):

VW Golf 8: Tuning von Ingo Noak