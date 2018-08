Diesem VW Gol ist sein Turbo mit einem gehörigen Knalleffekt verlustig gegangen. Er explodierte. Selten sah man eine automobile Organabstoßung so gut auf Video dokumentiert.

Ein Turbo explodiert im VW Gol. Okay, sieht spektakulär aus im Video, aber man fragt sich natürlich spontan, warum in einen VW Gol überhaupt ein Turbo reingehört. Dieser Wagen ist ja de facto deswegen so erfolgreich auf dem lateinamerikanischen Markt, weil er günstig ist. Weil der Preis wichtiger ist als die technische Zuverlässigkeit. Warum also ein Turbo, oder gerade deswegen? Bekommt der VW Gol einen Turbo spendiert und man weiß genau, dass das ohnehin weniger zuverlässige Auto dadurch zwar noch fehleranfälliger wird, aber es ohnehin niemanden interessiert? Nein, die Story geht natürlich etwas anders. Denn kein Auto ist so untermotorisiert, als dass man aus ihm nicht mit ein paar Kniffen doch wieder eine Rennmaschine machen kann. So auch in diesem Fall. Genauer gesagt wurde der VW Gol herausgeputzt, um die Viertelmeile zu meistern. Deswegen der Turbo. Und als nun der heftig aufgebrezelte VW Gol seine Testrunden auf dem Rollenprüfstand drehte, hat sich ebendieser Turbo gedacht: "Naja, geh' ich halt mal durch die Decke wie das HB-Männchen". Hat gut geklappt, muss man ihm zugestehen. Angeblich war der bei diesem Test doch recht eindeutig durchgefallene VW Gol eins der schnellsten Autos in ganz Brasilien. Mehr zum Thema: Oller Bimmer fängt Feuer

Video BMW 3er (E30): Tuning von Boba Motoring Brutalo-3er mit 1240 PS!

Die Explosion des VW Gol im Video:

VW Gol verteilt sich mit Knalleffekt in Werkstatt