Mit der neu gegründeten Billigmarke Jetta möchte VW das Marktpotential in China ausschöpfen. Drei neue Modelle, darunter zwei SUV, sollen den Preiskampf ankurbeln!

Mit der neuen Billigmarke Jetta möchte sich VW künftig vermehrt auf dem Markt in China engagieren und insbesondere junge Kunden gewinnen. Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand der Marke Volkswagen betonte, man wolle mit der Marke Jetta "die Lücke zwischen der etablierten Leitmarke VW im oberen Volumensegment und der Einstiegsmobilität, die etwa ein Drittel des chinesischen Marktes ausmacht" schließen und die Marktabdeckung deutlich vergrößern. Das neue Modellangebot der Billigmarke soll eine Limousine und zwei SUV umfassen und richtet sich besonders an junge Menschen, die zwischen 25 und 35 Jahre alt sind. Der Verkaufsstart ist für das dritte Quartal 2019 geplant. Die Fahrzeuge sollen von FAW-Volkswagen in Chengdu produziert werden und sich durch Funktionalität, einem frischen Design und Emotionalität auszeichnen. Der Name der neuen Billigmarke von VW ist nicht zufällig gewählt: In China ist der Jetta das, was der Käfer für Europa ist – ein Verkaufsschlager. Mehr zum Thema: Nachrichten aus der Autoindustrie

Der VW Jetta auf der Detroit Auto Show 2018:

