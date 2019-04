Vorsteiner Porsche Macan: Tuning-Felgen in 21 Zoll

Die dunkelgrauen und 21 Zoll großen Tuning-Felgen von Vorsteiner stehen dem Porsche Macan Turbo ausgezeichnet

Ursprünglich hatten Geländewagen große Radhäuser, um üppige Federwege und damit überlegene Fahreigenschaften in schwerem Gelände bieten zu können. Bei heutigen SUV zählen derartige Stärken weniger, die großen Radhäuser sind aber noch immer vorhanden – und laden im Fall eines Performance-SUV wie dem Porsche Macan Turbo geradezu dazu ein, mit riesigen Felgen ausgefüllt zu werden.

Die amerikanische Tuning-Experten von Vorsteiner präsentieren nun einen weißen Macan, der auf 21 Zoll großen Leichtmetallrädern vom Typ V-FF 103 steht. Dank ihrer dunkelgrauen Oberfläche in Carbon Graphite setzen die Felgen gleich noch einen optischen Akzent und heben sich deutlich von den meist silbernen Serienfelgen ab. Auf der Hinterachse ist das Profil der Felgen deutlich konkav und betont so die breite Spur des Kompakt-SUV.

Als Porsche Macan Turbo wird der kleine Bruder des erfolgreichen Cayenne zum echten Leistungssportler, satte 400 PS verteilt der aufgeladene V6 im Bug an alle vier Räder. Mit dem optionalen Sport Chrono-Paket gelingt der Sprint auf 100 km/h in 4,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit gibt Porsche mit 266 km/h an.