Kassetten muten heute wie ein Relikt aus einer völlig anderen Zeit an. So mancher Autofahrer hat Stunden damit verbracht, verhedderte Kassettenbänder vorsichtig aus dem Autoradio zu ziehen und dieses wieder benutzbar zu machen.

... Choke zu ziehen war früher Standard beim Motorstart. Durch den Choke wurde die in den Vergaser einströmende Luft begrenzt, was für ein fetteres Gemisch mit besserer Zündfähigkeit sorgte und so den Start des Motors erleichterte. Um der Autobatterie ...

Zwischengas geben oder Choke ziehen? Das sind für viele junge Autofahrer Fremdwörter, denn in ihrem Alltag spielen Selbstverständlichkeiten von einst keine Rolle mehr.

Der technische Fortschritt zieht sich durch alle Bereiche unseres Lebens und so manche Selbstverständlichkeit von einst stellt junge Menschen heute vor echte Herausforderungen. Natürlich stellt das Auto in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar, denn auch unsere automobilen Begleiter haben sich in den letzten Jahrzehnten entscheidend weiterentwickelt und verlangen deutlich weniger Hintergrundwissen von ihren Fahrern. Egal ob Sommer oder Winter, in aller Regel funktionieren heutige Autos unabhängig von der Witterung klaglos und verlangen wenig mehr als einen kurzen Druck auf den Start-Knopf, wenn es losgehen soll.

