Lange Zeit wurden sie für die größten Auto-Müllhalden der Welt gehalten und viele rätselten über ihre Bedeutung. Die Erklärung für die riesigen Neuwagenhalden ist allerdings weitaus simpler. Wir räumen mit einer alten Urban Legend auf.

Es war ein echter Aufreger: Riesige Halden, auf denen angeblich nicht verkaufte Neuwagen zu Tausenden vor sich hin "rosteten". Gerade in Zeiten der Autokrise um 2007 wurden mehrere Fotos von gewaltigen Autostellflächen zu einem Symbol des Niedergangs der Branche. Die Story machte schnell die Runde – und war doch nicht mehr als eine Urban Legend! Dass neue Autos in großen Mengen an Häfen, Teststrecken und auf anderen Flächen geparkt werden, ist nicht etwa einer Krise oder der Überproduktion zuzuschreiben, sondern bleibt allein der Tatsache geschuldet, dass die Neuwagen irgendwo zwischengelagert werden müssen, bevor sie ausgeliefert oder verschifft werden. Ein ganz normales Vorgehen in der internationalen Autoindustrie.

Die Wahrheit hinter den riesige Neuwagenhalden