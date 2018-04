Auf insgesamt 37 riesigen Parkplätzen stehen in den USA 300.000 zurückgekaufte VW-Diesel. Das geht Medienberichten zufolge aus Gerichtsakten hervor. Darunter ist unter anderem ein altes Football-Stadion in Detroit, eine einstige Papierfabrik in Minnesota und die kalifornische Wüste bei Victorville. Was VW mit den ausrangierten Dieselautos vor hat und was der Rückkauf gekostet hat, verrät das Video!

News Riesige Neuwagenhalden (Überproduktion): Urban Legend Die Wahrheit hinter Neuwagenhalden