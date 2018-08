... Autos nicht immer in so gutem Zustand wie hier Ferrari Testarossa und Porsche 993.

Udai Hussein, Sohn des ehemaligen irakischen Diktators Saddam Hussein, liebte Alkohol, Frauen und Autos. Über 1000 Autos soll er besessen haben, darunter Ferrari Testarossa, Mercedes-Benz 600 Landaulet und Co.

Ferrari Maranello, Porsche 993 oder etwa Lamborghini LM002: Nur drei Beispiele für die wohl krasseste Autosammlung der Welt. Angeblich soll Udai Hussein, Sohn des irakischen Diktators Saddam Hussein, rund 1000 exotische, sportliche und extrem wertvolle Autos sein Eigen genannt haben. Udai, 2003 bei Feuergefechten mit US-Soldatenen ums Leben gekommen, war als Playboy verschrien, wie er im Buche steht. Alkohol, Waffen, Frauen – und eben auch Autos.

Udai Husseins Autosammlung