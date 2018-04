... lagen. Mit der Pleite kam dann der Produktionsstopp des B1, der ursprünglich in einer Stückzahl von 3000 Exemplaren in Planung war.

2014 fuhr Marussia noch in der Formel-1, danach kam die Insolvenz. Fotos zeigen, wie die letzten Autos der ambitionierten Baureihe B1 in einem Gitterverschlag verrotten. Dabei war Marussia einst angetreten, ...

Der Formel-1-Rennstall und Sportwagen-Hersteller Marussia ist pleite. Fotos zeigen, wie die letzten Exemplare des Sportwagen B1 einsam vor sich hin gammeln.

Es war nur ein kurzes Gastspiel in der Formel-1. Ab 2012 fuhr der russische Hersteller Marussia als Rennstall mit; bereits 2014 kam das Aus. Die insolvente Firma mit Sitz in Moskau konnte die Startgebühren nicht mehr entrichten und musste ihr Geschäft einstellen. Im Zuge der Pleite verloren 200 Mitarbeiter ihren Job. Dabei war Marussia einst angetreten, im Bereich des Motorsports den großen Namen das Wasser abzugraben. Helfen sollte eine Reihe von Supersportwagen namens B1 und B2, die den Anspruch Marussias auf den Sportler-Thron untermauern wollten.

Letzte B1 verrotten in Gitterverschlag