Mit vier Turbos für ein Halleluja

Dieser Motor hat es in sich: Der T-Rex unter den Verbrennern stemmt bis zu 5007 PS auf die bedauernswerte Kurbelwelle.

Viel hilft viel. Steve Morris hat diese gusseiserne Ingenieursweisheit um den Satz "Sehr viel hilft noch mehr" ergänzt und einen Motor erschaffen, der Staunen, Neid und auch Erschrecken auslöst. Hubraummäßig ist sein Devel genanntes Monstrum schon einmal der Bescheidenheit unverdächtig: Der V16 (in Worten: Vau Sechzehn!) verdichtet schiffsdieselverdächtige 12,3 l Gemisch und hat die Ausmaße eines, nun ja, Schiffsdiesels. Der US-Ingenieur, dessen Firma Steve Morris Engines ihr Geld vor allem mit Antrieben für Dragster und Extrem-Tuning verdient, hat daran nicht einen, zwei oder drei, sondern gleich vier kürbisgroße Turbolader angeflanscht. Frei nach dem Motto "Viel Druck hilft viel. Mit mehr Druck drückt’s noch mehr."

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

V16 mit 5007 PS auf dem Prüfstand im Video: Am Ende steigt Rauch auf

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Wenn es der Kurbelwelle bei 7100 Touren schwindelig wird, bebt der Boden, und der Rechner am Prüfstand zeichnet beeindruckende Kennzahlen auf den Bildschirm. Zunächst läuft er in die Begrenzung der 4000 PS-Leistungsskala, bevor dann dem Diagramm bei sagenhaften 5007 PS die Tinte ausgeht. Die Drehmomentkurve kratzt derweil an der 4000 Nm-Marke. Auf lachhafte 1618 PS (1190 kW) und 1600 Nm begrenzt, verlässt da ein Bugatti Chiron das Spielfeld schweigend und mit eingeklemmtem Auspuff. Leichte Rauchschwaden deuten allerdings an, dass dieses Leistungsexzess des amerikanischen V16 nicht für den Dauerbetrieb taugt. Die Firma hat deshalb auch zahme Setups im Angebot, die mit reduziertem Ladedruck und dem an US-Tankstellen verbreiteten Klingelwasser mit 93 Oktan kaum mehr als 3000 PS produzieren. Bemerkenswert auch: nach bester US-Tradition zählt jeder der 16 Zylinder nur 2 Ventile, die über eine einzige untenliegende Nockenwelle angesteuert werden. Ursprünglich war geplant, den V16 in einen straßenzugelassenen Extremsportwagen einzupflanzen. Mangels Bestellungen hat die Leistungsschmiede aus Michigan diese Pläne aber auf Eis angelegt.