Was macht man mit einem alten Toyota Corolla von 1972? Klare Sache, man baut ihn in zur Driftmaschine um. Tiefer, breiter härter. Und dann seitwärts. So geht Tuning von Paul Harrison!

Paul Harrison hat schon immer gerne Sachen nach eigenem Gusto konfiguriert. Ob Lego oder andere Bastelsätze, immer stand die Freude am eigenen Werk im Vordergrund. Deswegen hat er sich auch einen 72er Toyota Corolla mit 2,0-Liter-Blacktop BEAMS von Yamaha zugelegt, der 140 PS leistet und auf 175 Nm maximales Drehmoment kommt und ihn so hingebogen, wie er ihn haben wollte. Nämlich tiefer. Und Lauter. Und dann, damit das Fahren genau so cool wird, wie das Wagen selbst: driften. Was in den 70ern in Japan begann, hat längst eigene Ligen und Kabelkanäle, auch in den USA. Es ist zur Kunst erhoben worden und es gibt längst die Michelangelos und Leonardo da Vincis der Szene. Und Paul Harrison? Der hat sich auf Japaner eingeschossen. Neben seinem 72er Corolla in knalligem Türkis, den er liebevoll "ShaDynasty" nennt, besitzt er auch noch einen 85er Toyota AE85 und einen ’87 Toyota AE86, die auch darauf warten, auf den Driftkurs geschickt zu werden. Neben tiefer und lauter gilt für den ShaDynasty auch noch breiter. Und richtig breit sind die Hüften des Corolla in der Tat. Da ist die originale Linienführung nur noch mit Fantasie drunter zu erkennen.

Alten Toyota Corolla zum Drift-König umgebaut