In der aktuellen Pannenstatistik des ADAC liegt der Japaner im vorderen Drittel. Die meisten Pannen sind zu alten Batterien (Baujahre 2009 bis 2014) geschuldet.

"Wären da nicht die leidigen Probleme mit den Scheinwerfern", gäbe es an den beiden letzten Avensis-Baureihen fast nichts zu kritisieren, bilanziert der "TÜV Report 2017".

Technisch gesehen ist die Modellreihe aber ganz groß, nämlich in vielerlei Hinsicht absolut unauffällig.

Wer sich den Toyotas Avensis (T27) als Gebrauchtwagen kaufen möchte, darf sich über ein technisch völlig unauffälliges Auto freuen – wie unser Gebrauchtwagen-Test zeigt. Darauf muss bei gebrauchten Avensis dennoch geachtet werden!

Ob als Neu- oder Gebrauchtwagenkauf – der Toyota Avensis (T27) dritter Generation ist sozusagen der Passat des japanischen Herstellers. Während der Konkurrent aus Wolfsburg sich ein mittlerweile ziemlich schnittiges Blechkleid übergestreift hat, konnte der Avensis trotz des jüngsten Facelifts von 2015 sein biederes Image nicht ganz tilgen. In technischer Hinsicht ist die Modellreihe sogar gänzlich unauffällig, was Halter und Prüfer allerdings freut: Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schneiden gebrauchte Toyota Avensis (T27) besser ab als manches deutsches Premiummodell. "Wären da nicht die leidigen Probleme mit den Scheinwerfern", gäbe es an den beiden letzten Avensis-Baureihen fast nichts zu kritisieren, bilanziert der "TÜV Report 2017". Bei Radaufhängungen, Federn und Lenkung schneidet der Toyota Avensis (T27) als Gebrauchtwagen weit besser ab als der Durchschnitt aller HU-Prüflinge. Auch für die Auspuffanlage, die Abgasuntersuchung und den fast nie auftretenden Ölverlust gibt es gute Noten. Einzig die ab der zweiten HU oft verschlissenen Bremsscheiben der Zweitauflage, die Handbremse der Erstauflage und verstellte Scheinwerfer über alle Jahrgänge sind Kritikpunkte.

Toyota Avensis (T27) als Gebrauchtwagen kaufen

Beim ADAC trübt sich der Eindruck gebrauchter Toyota Avensis (T27) nur leicht. Der Club sieht den Japaner im vorderen Drittel seiner aktuellen Pannenstatistik, wobei die Jahrgänge 2011 bis 2013 etwas schlechter abschneiden. Dass die Pannenhelfer ausrücken müssen, liegt aber oft an zu alten Batterien (Baujahre 2009 bis 2014), die Halter offenbar zu erneuern vergessen. Außerdem fielen dem ADAC defekte Generatoren bei Autos von 2009 auf. Vier Rückrufe hat der Autoclub für den Avensis (T27) dokumentiert, darunter auch die Großaktion von 2013 wegen Problemen mit den Beifahrerairbags, die insgesamt 1,7 Millionen Fahrzeuge betraf. Im Jahr davor musste an Fahrzeugen wegen potenziell ausfallender Lenkungen und zu locker sitzender Hinterachsspurstangen nachgebessert werden, die die Fahrstabilität beeinträchtigen konnten.

Gebrauchter Avensis (T27) gänzlich unauffällig