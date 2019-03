Die drei "The Grand Tour"-Moderatoren Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond treten beim "The Grand Tour"-Grand-Racing-Quiz gegeneinander an, um abschließend zu klären, wer der schnellste und zugleich der klügste der drei Moderatoren ist! Wer wird das Rennen machen und am Ende die meisten Fragen richtig beantworten? Kann Captain Slow fehlendes Renn-Talent mit seinem Wissen kompensieren? Die Antworten gibt es unten im Video!

Das "Grand-Tour-Racing-Quiz im Video: