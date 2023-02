Der erste Platz geht an die Schweiz. Genau wie in Finnland und England errechnet sich hier die Höhe des Bußgeldes nach dem Einkommen. Bei einem durchschnittlichen Gehalt beträgt hier das höchste Bußgeld umgerechnet 11.400 Euro. DAuch die höchste Geschwindigkeitsstrafe aller Zeiten wurde hier ausgesprochen und ging an eine Mercedes SLS AMG-Fahrer, der 290 km/h schnell unterwegs war und zu einer Geldstrafe von umgerechnet 655.838 Euro verurteilt wurde.

In unserem Ranking haben wir die zehn Länder aufgeführt, deren Bußgelder für Tempoverstöße weltweit am höchsten sind.

Geschwindigkeitsüberschreitungen werden in Deutschland durch den neuen Bußgeldkatalog 2021 mit höheren Geldstrafen und Punkten geahndet. Im globalen Vergleich sind unsere Temposünder-Strafgelder jedoch vergleichsweise milde. Die australische Versicherung Budget Direct hat recherchiert, in welchen Ländern die Geldstrafen am höchsten sind. Das ist die Top-10 weltweit!

Schafft es Deutschland in die Top-10 der teuersten Bußgelder der Welt? Rund 2,7 Millionen Menschen in Deutschland trifft im Jahr der Blitz wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Mit landesweit allein 4652 festinstallierten Blitzern ist Deutschland europaweit auf Platz vier. Und auch der neue Bußgeldkatalog, der am 9. November 2021 in Kraft getreten ist, soll zusätzlich die Raservergehen drosseln. Denn die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen haben sich im Vergleich zum alten Bußgeldkatalog nahezu verdoppelt. Innerorts fünf km/h zu schnell kosten nicht mehr 15, sondern nun 30 Euro. Ab 21 km/h Tempoüberschreitung innerorts punktet man in Flensburg und wird statt früher mit 80 Euro jetzt mit 115 Euro zur Kasse gebeten. Der in Deutschland höchste Geschwindigkeitsverstoß innerorts über 70 km/h wird mit zwei Punkten, drei Monaten Fahrverbot und 800 Euro Bußgeld geahndet. Dennoch sind unsere Geldstrafen vergleichsweise milde, wenn man sie mit den Bußgeldern in anderen Ländern vergleicht. Die australische Versicherung Budget Direct hat zusammengefasst, wie tief Temposünder:innen weltweit in die Tasche greifen müssen. Und so viel sei vorab verraten: Europa ist weltweit das teuerste Pflaster. Wer ganz vorne liegt, zeigt die Top-10 der Länder mit den höchsten Bußgeldern der Welt in unserer Bildergalerie. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-10: Die teuersten Bußgelder der Welt