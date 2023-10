Bei einem Treffen im September 2023 sprachen der Tesla-Chef und der türkische Präsident über die Möglichkeit einer Gigafactory in der Türkei. Recep Tayyip Erdoğan soll ausdrücklich um den Bau einer Tesla-Fabrik in der Türkei gebeten und Elon Musk Interesse gezeigt haben.

Erdoğan plädiert für Tesla-Gigafactory in der Türkei

Im September 2023 trafen sich der Tesla-Chef Elon Musk und der türkische Präsident Erdoğan in New York und konferierten unter anderem über die Türkei als nächsten Standort für eine Gigafactory. Laut dem türkischen Kommunikationsdirektorat hatte Erdoğan seinen Gast Musk danach gefragt, das siebte Tesla-Werk in seinem Amtsgebiet zu eröffnen. Musk habe daraufhin geantwortet, dass es sich bei der Türkei um einen der führenden Kandidaten handele. Stand Oktober 2023 liegen vier der aktiven Werke des E-Auto-Herstellers im Gründungsland USA, eines in China und eines in Deutschland.

Neben der umstrittenen Gigafactory Berlin-Brandenburg könnte somit das zweite Werk auf europäischem Boden entstehen – vorausgesetzt der Standort läge nicht auf dem asiatischen Teil der Türkei. Der Bau einer weiteren Gigafactory in Mexiko gilt darüber hinaus als sicher. Allerdings war ein mögliches Tesla-Werk nicht der einzige Grund des Treffens: Das Kommunikationsdirektorat gab unter anderem an, Musk habe den Wunsch geäußert, von den türkischen Behörden eine Erlaubnis zum Betrieb von Starlink-Satelliten zu erhalten. Dieses Projekt von Musks Firma SpaceX ermöglicht weltweit Internetzugang via Satellit. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Dafür steht das "T" im Tesla-Logo (Video):