Das Tesla Model 3 Kombi scheint für Youtuber "TheSketchMonkey" ein gewisses Sehnsuchtsobjekt zu sein: Er betont zu Beginn seines Videos (siehe unten), wie sehr er einem praktischen Tesla entgegenfiebere und hoffe, dass die Tesla-Mannen wie -Frauen dieses Video sähen. Und tatsächlich steht die Kombi-Linie dem rein elektrischen Model 3, das sich in Größe und Preis mit Wettbewerbern wie dem BMW 3er, Mercedes C-Klasse und Audi A4 misst. Nur, dass diese eben nicht rein elektrisch vorfahren. In einem Kombi-verrückten Land wie Deutschland könnte der Tesla Model 3 Kombi also das Interesse an der Elektromobilität zusätzlich anfachen. Im Video oben stellen wir das Tesla Model 3 im Fahrbericht vor. Mehr zum Thema: Das Tesla Model 3 im Test

Elektroauto Tesla Model 3 (2018): Preis & Performance Preis-Update für das Model 3

Das Tesla Model 3 Kombi im"TheSketchMonkey"-Video:

