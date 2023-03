Youtuber macht Sachen: WhistlinDiesel klemmt seinem Tesla Model 3 nicht nur überdimensionierte Holzräder an die Achsen – was für sich genommen schon eine reichlich schräge Nummer ist –, sondern nutzt deren absurde Größe, um das Elektroauto kurzerhand rumzudrehen. Ohne nennenswerte Schmier- und Kühlflüssigkeiten, so die These, müsste der Tesla doch auch problemlos kopfüber fahren können. Wie es im Video unten scheint, sitzt das Problem aber eher hinter dem Lenkrad ... Oben lässt die AUTO ZEITUNG das Tesla Model S gegen den Porsche Taycan im Dragrace antreten. Wer wohl gewinnt? Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Video Tesla-Flügeltüren Enge Parklücke als Endgegner

Tesla Model 3 fährt auf dem Kopf (WhistlinDiesel-Video):

