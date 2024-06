Mit dem aufgesetzten Verdeck und dem Überrollbügel erinnert der Tesla ein wenig an das erste VW Golf Cabriolet, das früh den Spitznamen "Erdbeerkörbchen" erlangte.

Während der neue Tesla Roadster weiter auf sich warten lässt, schafft Newport Convertible Engineering (NCE) mit einem Tesla Model 3 Cabrio Fakten. Das ist der Preis des Tuning-Umbaus!

Dank der Firma Newport Convertible Engineering (NCE) können Tesla-Fahrer nun auch Cabrio fahren: NCE nimmt dem Tesla Model 3 (2020) auf Wunsch das Dach ab. Wegen des großen Stoffverdecks sieht das Resultat im geschlossenen Zustand allerdings ziemlich ungewohnt aus. Erst offen offenbart sich aber das gesamte Maß an Kompromissen und Zugeständnissen, die die Firma aus Kalifornien für den Umbau eingehen musste. Das Gute zuerst: Das Model 3 besitzt weiterhin vier Türen, außerdem sorgt ein Überrollbügel an den B-Säulen für die nötige Steifigkeit der Konstruktion. Doch wegen der flachen Frontscheibe bleibt zwischen Bügel und Scheibenrahmen nur wenig freier Himmel. Da sieht es auf den hinteren Plätzen schon besser aus. Die sind aber wiederum eingeschränkt von den nur bis zur halben Höhe herunterfahrenden Scheiben. Von der Seite aus betrachtet erinnert das Tesla Model 3 Cabrio mit seinem Überrollbügel und der offenliegenden Verdeckkonstruktion an das erste VW Golf Cabrio, das sich schnell den Spitznamen "Erdbeerkörbchen" verdiente. Mehr zum Thema: Der Tesla Roadster verspätet sich

Das Tesla Model 3 fährt vollautonom (Video):

So hoch ist der Preis des Tesla Model 3 Cabrios