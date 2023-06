Im Frühjahr 2023 ging auf der ganzen Welt ein Clip viral. Darin gezeigt wird eine Frau, die bei ihrem Tesla Model Y verzweifelt die Tanköffnung sucht. Mit dem Zapfhahn in der Hand schreitet sie suchend um das Auto, weil sie offenbar Benzin in ihr Elektroauto füllen will. Festgehalten wurde das Ganze von anderen Besucher:innen der Tankstelle, woraufhin sich der Vorfall über Twitter auf der ganzen Welt verbreitete. Hinter dem Vorfall steckt die 22-jährige Daniela Wright, die sich gegenüber dem Portal "Daily Star" erklärte: Der Versuch ihren Tesla mit Benzin zu betanken, sei schlicht ein Versehen gewesen. Sie habe einen anstrengenden Tag hinter sich gehabt und habe einfach nicht mehr daran gedacht, dass ihr neues Auto elektrisch fährt.

"Als ich gerade an der Tankstelle ankam, dachte ich an die Süßigkeiten, die ich an der Theke kaufen würde, und nicht daran, dass mein Auto eigentlich kein Benzin braucht", erklärt sie. Die Vorwürfe einfach nur Reichweite generieren zu wollen, wies Wright zurück. Sogar Elon Musk höchstpersönlich reagierte auf den Zwischenfall. Er kommentierte den Tweet mit den Worten: "Das passiert manchmal. Angewohnheiten lassen sich nur schwer ablegen."

