Im Winter haben es E-Autos nicht so einfach. Der Akku schwächelt, kann weniger Energie speichern und nur langsam laden. Tipp Nummer eins für E-Auto-Fahrer:innen lautet deshalb immer: Das Fahrzeug, wenn möglich, im Warmen abstellen und vorkonditioniert laden. Doch wie wirkt sich extreme Kälte tatsächlich auf den Ladevorgang aus? Ein Youtuber hat es ausprobiert und seinen Tesla bei rund -26 °C Außentemperatur "tiefgefroren". Anschließend musste der Wagen ans Kabel einer Schnellladesäule. Was dann passiert, dokumentiert das Video unten. Im VIdeo oben erklären wir die wahre Bedeutung des Tesla-Logos.

Tesla an der Ladesäule bei -26 °C im Out of Spec Reviews-Video: