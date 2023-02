... in ähnlicher Form auch in einen Bus schaffen können, auch hier ist die Fahrerkabine unterhalb des ...

Lkw sehen alle gleich aus? Von wegen! Manfred Steinwinter hat mit seinem Supercargo-Konzept schon 1983 gezeigt, dass man Waren viel schöner transportieren könnte.

Kaum ein Gewerbe ist so zahlengetrieben wie der Gütertransport, Effizienz steht für Lkw-Speditionen nicht selten an oberster Stelle. Die konsequente Ausnutzung aller gesetzlichen Vorgaben hat unter anderem dazu geführt, dass die früher üblichen Langhauber mit ihrem langen Führerhaus und dem Motor vor der Fahrerkabine heute beinahe völlig ausgestorben sind: Weil Lastkraftwagen eine bestimmte Gesamtlänge nicht überschreiten dürfen, sind die heute üblichen Frontlenker ihnen klar überlegen. Genau hier setzt auch eine spannende Lkw-Studie aus dem Jahr 1983 an, denn der Steinwinter Supercargo genannte Concept-Truck wollte die gesamte Länge des Lastzugs als nutzbaren Laderaum bieten. Um das zu schaffen, konstruierte Manfred Steinwinter eine Unterflur-Zugmaschine, die Antrieb und Fahrer komplett unterhalb des Trailers platzierte und so für eine äußerst ungewöhnliche Optik sorgte – auf den ersten Blick fährt hier ein Anhänger ohne Zugmaschine über die Autobahn! Wichtiger als die Optik waren freilich die praktischen Vorzüge, denn auf der 18 Meter langen Ladefläche ließen sich Güter mit einem Volumen von 150 Kubikmetern unterbringen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Steinwinter-Truck hätte unser Lkw-Bild umgekrempelt