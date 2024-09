Aus "Steel Buddies" wird "Morlock Motors"

"Steel Buddies" rund um Michael Manousakis und seinem Team ist auf DMAX längst zur Kultsendung avanciert. Nun hat Morlock Motors bei Kabel Eins eine neue TV-Heimat gefunden. An diesen Tagen läuft die neue Show im Fernsehen!

Morlock Motors findet neue TV-Heimat

"Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte" ist tot, lang lebe "Morlock Motors – Big Deals im Westerwald": Nach zehn Jahren und zwölf Staffeln bei DMAX flimmert Michael Manousakis und sein Team künftig bei Kabel Eins und dem Streaminganbieter Joyn über die Bildschirme. Wie auch im Tagesgeschäft des Armeehandels gilt auch für die neue Sendung, dass es ohne Umschweife zur Sache geht. Deshalb startet die neue Show bereits am 17. Oktober 2024, obwohl die finalen Folgen des Vorgängers auf DMAX noch nicht einmal ausgestrahlt wurden. Eine wichtige Änderung betrifft die Sendetage: Statt Dienstags wird Morlock Motors nun immer am Donnerstagabend zur Primetime ausgestrahlt. Ob sich am Inhalt des Kultformats etwas ändert, ist noch ungewiss.

Verrückter Exklusivvertrag mit U.S. Army

Die aus "Steel Buddies" bekannte Firma Morlock Motors mit ihrem charismatischen Gründer und Chef Michael Manousakis sitzt mitten im Nirgendwo und ist trotzdem weltbekannt. Das Gelände von Morlock Motors in Peterslahr zieht sich auf mehr als 500 m Länge und ist mit gut 1000 Militärfahrzeugen und allerlei Ausrüstung bis auf den letzten Quadratzentimeter zugeparkt. Der besondere Clou am Geschäftsmodell: Manousakis besitzt einen Exklusivvertrag mit der U.S. Army, der ihn dazu verpflichtet, alles zu kaufen, was die Armee aussortiert. Der Vertrag soll auf Lebenszeit abgeschlossen worden sein. Nicht, dass dies schon verrückt genug wäre: Der passionierte Sammler, Draufgänger und Chef kauft auch gerne ausrangierte Schulbusse oder andere ausgefallene zivile Fahrzeuge aus Amerika – Grund genug für DMAX und neuerdings Kabel Eins, um mit der Kamera draufzuhalten.

Michael Manousakis und sein Team Morlock Motors (Julie, Günther u.v.m.)

Der Handel scheint zu florieren, denn Morlock Motors bekommt mit der US-amerikanischen Exporteurin Julie Neal bereits seit Jahren tatkräftige Unterstützung aus Übersee. Doch auch im Morlock Motors-Team vor Ort finden sich allerlei Charaktere, die es zu Kultfiguren gebracht haben. Man denke beispielsweise an das kölsche Urgestein Lackierer Günther, das sich auch mit 77 Jahren (Stand: September 2024) nicht die Arbeit abnehmen lässt. Der 20 Jahre jüngere Manousakis besitzt ebenfalls hohes Unterhaltungspotenzial, wenn er mal wieder vor einer "Katastrophe" steht. Der Firmenchef hat seine griechischen Wurzeln längst mit ins Geschäft einfließen lassen und verkauft über den Morlock Motors Shop Gewürze und griechisches Olivenöl.

Über Manousakis' Privatleben ist wenig bekannt

Längst hat sich die DMAX-Sendung "Steel Buddies" zum globalen Phänomen entwickelt, denn die Folgen finden auch im Ausland Anklang: Sogar in Russland und Japan gibt es synchronisierte Fassungen rund um das verrückte Treiben im beschaulichen Westerwald. Spektakulärer Höhepunkt im ereignisreichen Leben von Michael Manousakis dürfte der erfolgreiche Atlantiküberflug im historischen, einmotorigen Doppeldecker Antonov AN-2 im Jahr 2015 gewesen sein. Natürlich waren die TV-Kameras auch hier dabei. Da es zu teuer gewesen wäre, den fliegenden Oldtimer zurück nach Europa zu bringen, musste Michael sie damals dort lassen. Allzu lange hielt er es aber nicht ohne fliegenden Untersatz aus. In der zehnten Staffel fliegt er mit dem "Olivenbomber", einer Douglas DC-3, über die Akropolis in Athen (Griechenland). Was in den Sendungen kaum zur Sprache kommt, ist Manousakis Privatleben. Es ist nur bekannt, dass er verheiratet ist und eine 18-jährige Tochter namens Carla hat (Stand: September 2024).