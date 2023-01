Der Verkehrsanalyse-Spezialist Inrix hat das Stau-Ranking für das Jahr 2022 veröffentlicht. Aus ihm geht hervor, wo Autofahrende am meisten Zeit in dichtem Verkehr und im Stau verlieren. Das sind die staureichsten Städte Deutschlands!

Im Jahr 2022 blieb die durchschnittliche Zeit, die Menschen in Deutschland im Stau verbrachten haben, mit 40 Stunden gegenüber 2021 unverändert. Das Stauniveau sank in Deutschland 2020 erstmals seit der Erhebung. Vor der Pandemie betrug die durchschnittliche Stauzeit 46 Stunden. Betrachtet man die staureichsten Städte Deutschlands, so übertraf der Zeitverlust der deutschen Autofahrenden in Staus teils sogar das Vorjahresniveau. München bleibt mit 74 Staustunden (-5) auf Platz eins, gefolgt von Berlin (71 Stunden/+6) und Hamburg (56 Stunden/+9). Der staureichste Straßenabschnitt Deutschlands ist der Mittlere Ring in München. Hier sang die Zahl der Staustunden leicht. Unter den Top-10 der staureichsten Städte verzeichnete neben München auch Nürnberg einen Rückgang der Staustunden von minus fünf Stunden. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Verkehrsrecht Gefahr am Stauende: Das beachten! Am Stauende wird's gefährlich

Das ist im Stau verboten (Video):

Stau-Ranking 2022: Die staureichsten Städte Deutschlands & weltweit

Im weltweiten Vergleich stehen die deutschen Städte im Stau-Ranking von Inrix aber noch relativ gut da: So kommt London in der Auswertung auf eine Stauzeit von 156 Stunden, gefolgt von Chicago (155 Stunden) und Paris (138 Stunden). Im Europa-Ranking der staureichsten Städte landet Deutschland mit Berlin auf Platz 20. Insgesamt verloren Autofahrende in Deutschland 2022 mehr als 325 Millionen Stunden aufgrund von Staus.

Verkehrsrecht Rettungsgasse bilden: Strafe/Autobahn/StVO Hohe Strafen bei Missachtung der Rettungsgasse

Top-10 staureichste Städte Deutschlands: Inrix Traffic Score (Tabelle)

Rang Stadtgebiet Zeitverlust

2022 Zeitverlust

2021 Vergleich zu

2019 1 München 74 h 79 h -15 % 2 Berlin 71 h 65 h +8 % 3 Hamburg 56 h 47 h +17 % 4 Potsdam 55 h 46 h +57 % 5 Darmstadt 47 h 37 h +31 % 6 Leipzig 46 h 40 h +38 % 7 Freiburg 43 h 40 h +23 % 8 Bremen 40 h 37 h +8 % 9 Nürnberg 40 h 41 h -5 % 10 Köln 38 h 42 h -7 %

Ratgeber Motorrad: Überholen im Stau erlaubt? Dürfen Motorradfahrer im Stau durch die Mitte fahren?

Ermittlung des Stau-Rankings