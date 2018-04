Wer hat sich nicht schon mal gefragt, was passiert, wenn man den Start-Stopp-Knopf in modernen Autos während der Fährt betätigt? Mike vom AutoVlog hat's ausprobiert und ist zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Das Resultat seines Praxis-Tests siehst du im Video oben. Eins natürlich noch vorweg: nicht nachmachen!

