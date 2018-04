Der SsangYong Rodius ist ein Großraum-Van, der mit Motoren und Getriebe von Mercedes-Benz ausgerüstet ist. Auf Wunsch ist die Modellreihe mit Allradantrieb und Reduktionsgetriebe erhältlich. Die 165 PS des Dieselmotors werden per Fünfgang-Automatikgetriebe an die Kurbelwelle weitergeleitet. Im geräumigen Innenraum haben bis zu sieben Personen Platz oder über 3000 Liter bei vollständiger Nutzung des Fonds als Transportraum. Seit Sommer 2013 ist die zweite Generation erhältlich, die wie der Vorgänger auch in Deutschland angeboten wird. Vom oftmals kritisierten Design des Vorgängers nimmt das neue Modell Abstand. Optional ist beim Neuling Allradantrieb sowie eine Fünfgang-Automatik (statt Sechsgang-Schaltgetriebe) erhältlich.