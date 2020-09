In einem Flagship-Store in Monaco möchte Spyker den C8 Preliator dem entsprechenden Publikum gebührend präsentieren.

Den Spyker C8 Preliator hatte der niederländische Autobauer bereits 2016 angekündigt. Die Produktion ließ auf sich warten. Nun nimmt Spyker erneut Anlauf, um den Sportwagen endlich für 2021 zu realisieren. Das ist der zu erwartende Preis!

Der Spyker C8 Preliator soll nach vielen Jahren Wartezeit nun 2021 endlich gebaut werden. Das kündigte Spyker-Geschäftsführer Victor R. Muller Ende August 2020 an. Die Umsetzung soll eine Zusammenarbeit mit Firmen aus Motorsport, Design und Tuning ermöglichen. Hauptakteure sind Boris Rothenberg, der Besitzer des ehemaligen LMP1-Rennteams SMP Racing, und Michail Pessis, Mitbesitzer von SMP Racing und Inhaber des Motorsport-Unternehmens BR Engineering, der Design-Firma Milan Morady SA und der Tuning-Firma R-Company GmbH. Das erste gemeinsam produzierte Fahrzeug soll der C8 Preliator werden, der bereits 2016 vorgestellt worden ist. Damals war für den Sportwagen ein 4,2-Liter-V8 vorgesehen, der wahlweise über ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine Sechsstufen-Automatik 525 PS und 600 Newtonmeter Drehmoment freisetzt. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h gaben die Niederländer seinerzeit mit 3,7 Sekunden an. Bei einer Länge von 4,63 Metern und einer Höhe von nur 1,20 Metern sollte die Flunder mit schlanken Scheinwerfern, großen Lufteinlässen und Aluminium-Chassis nur 1390 Kilogramm wiegen. Die spannende Frage, inwieweit der Spyker C8 Preliator (2021) diesen Angaben bei Fertigstellung noch entsprechen wird, bleibt vorerst unbeantwortet.

Geschätzer Preis des Spyker C8 Preliator (2021)