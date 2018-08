Für 2019 kündigt Wiesmann einen neuen Sportwagen an – erneut mit Motoren von BMW. Nach der Pleite 2013 hatte Wiesmann 2015 in den Berry-Brüdern neue Besitzer gefunden. Mario Spitzner, ehemalige Top-Manager bei Mercedes-AMG, ist allerdings nicht mehr der Geschäftsführer der Dülmener Sportwagenfirma!

Es ist so eine Sache mit der Causa Wiesmann: Nach dem überraschenden Comeback 2015 ist es um die Dülmener Sportwagenfirma wieder ganz schön ruhig geworden. Auch die zwischenzeitliche Verpflichtung des ehemaligen AMG-Managers Mario Spitzner als Geschäftsführer ist seit Februar 2018 wieder passé. Obendrein ist der ursprüngliche Plan, schon 2016 auf Basis bestehender Modelle einen weiterentwickelten Sportwagen auf den Markt zu bringen, schon lange geplatzt. Angeblich aber läuft die Entwicklung eines völlig neuen Wiesmann. Und wie BMW bestätigt, liefert die M GmbH wieder V8-Motoren für das neue Modell, das der Website von Salon Privé im Blenheim Palace (30. August bis 1. September 2018) zufolge – endlich? – 2019 erscheinen soll. Da BMW aktuell nur einen V8 verbaut, wird es sich folglich um das Aggregat aus dem M5 (F90) handeln, der aus 4,4 Litern Hubraum 600 PS und 750 Newtonmeter schöpft. Mit der Entscheidung setzt Wiesmann seine Firmentradition fort: Seit dem ersten Serienmodell 1993 fuhren Wiesmann-Autos stets mit BMW-Motoren.

