Ein gebrauchter Seat Exeo (ab 2008) ist mehr als ein reanimierter Audi A4! Mit solider Technik und nur kleinen Mängeln lockt er Gebrauchtwagen-Käufer mit Preisen ab 9500 Euro.

Wer einen gebrauchten Audi sucht, kann auch einen Seat kaufen. Das gilt zumindest für das Mittelklassemodell Seat Exeo. Denn als Audi den A4 der Baureihen B6 und B7 einstellte, übernahm die spanische VW-Tochter die Produktionsanlagen und ließ das Modell wieder aufleben. Rund 70 Prozent der Teile stammen vom Ingolstädter Mittelklassemodell. Dabei erbte der Seat Exeo auch viel von der Zuverlässigkeit des A4. Der ADAC spricht hinsichtlich des Mittelklassemodells von nur "wenigen wesentlichen Schwachstellen", zu denen defekte Batterien bei Autos von 2010, streikende Diebstahlwarnanlagen (2009) und marode Kupplungen (bis 2010) zählen. Der Seat Exeo taucht allerings wegen der niedrigen Zulassungszahlen offiziell nicht in der Pannenstatistik des Clubs auf. Rückrufe gab es laut ADAC keine. Auch bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) kommt es nur zu wenigen Klagen. In puncto Fahrwerk gibt es beim Seat Exeo nach Angaben des "TÜV Report 2016" kaum etwas zu bemängeln. Lediglich Undichtigkeiten an der Servolenkung bei frühen Baujahren würden verstärkt negativ auffallen. Die Bremsanlage hält sich auf gutem Niveau, wobei die Bremsscheiben allerdings nur durchschnittlich abschneiden. Bei der Beleuchtung zeigt der gebrauchte Seat Exeo nur an den vorderen Lampen Schwächen.

Seat Modellpalette im Video:

Gebrauchten Seat Exeo ab 9500 Euro kaufen