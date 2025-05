Vor der Anwendung das Wischerblatt mit dem beigelegten Schwämmchen und etwas Wasser reinigen, Ecocut in vorgegebener Schneidrichtung am Wischergummi ansetzen und mit einer gleichmäßigen Zugbewegung den Wischerarm entlang fahren.

Grün-Weiß in einem kleinen Tütchen verpackt, inklusive Bedienungshinweise und Reinigungsschwämmchen. So kommt der Ecocut nach Hause.

Scheibenwischer-Schneider sind für viele eine interessante Alternative. Vor allem wegen der hohen Preise für Originalersatzteile und qualitativ hochwertige Nachrüstwischer greifen Autobesitzer:innen immer häufiger zu den kleinen Helfern. Doch was taugen die mit vollmundigen Versprechen angepriesenen Cutter? Scheibenwischer-Gummis werden in der Hauptsache durch kleine Beschädigungen und feine Risse in der Lippe mit der Zeit unbrauchbar. Das Entfernen der verschlissenen Kante soll für Abhilfe sorgen. In unserem Test haben wir den Ecocut Pro auf Funktion und Ergebnis geprüft. Für den Schneider werden rund 15 Euro verlangt. Im Vergleich mit einem komplett neuen Satz Scheibenwischer eine ziemlich deutliche Ersparnis. Zumal ein Scheibenwischerblatt mit dem Ecocut Pro bis zu dreimal bearbeitet werden kann.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Scheibenwischer-Schneider von Ecocut arbeitet mit Klingen, die in ein Handstück aus Kunststoff eingelassen sind. Grundsätzlich gilt: Beim Schneiden kann das Wischerblatt bei fehlerhafter Anwendung beschädigt und nahezu nutzlos gemacht werden. Deshalb ist es ratsam, exakt nach Herstelleranweisung vorzugehen. Und: Viele Markenwischerblätter sind für eine bessere Gleitfähigkeit mit einer dünnen Grafitschicht überzogen. Wird die Lippe des Wischerblatts gekürzt, wird dadurch auch die Grafitschicht an der Unterkante entfernt. Die Folge: Der Wischer kann eher zum Rubbeln auf der Scheibe neigen.



Ecocut Pro im Scheibenwischer-Schneider-Test: Es funktioniert!

Grün-Weiß in einem kleinen Tütchen verpackt, inklusive Bedienungshinweise und Reinigungsschwämmchen. So wird der Ecocut Pro nach Hause geliefert. Das Kunststoffgehäuse ist ordentlich verarbeitet und liegt sehr gut in der Hand. Die Anwendung des Scheibenwischer-Schneiders ist grundsätzlich sehr einfach: Wischerblatt mit dem beigelegten Schwämmchen und etwas Wasser reinigen, Ecocut Pro in vorgegebener Schneid-Richtung am Wischergummi ansetzen und mit einer gleichmäßigen Zugbewegung den Wischerarm entlang fahren. In unserem Test hat das bei originalen Hersteller-Wischerblättern sehr gut geklappt.

Foto: AUTO ZEITUNG

Bei Wischerblättern aus dem Zubehör hat sich der Ecocut zeitweise verkantet, die Gummis waren schlicht zu weich und haben sich im Schneider gestaut. Die Schnittkante, die der Ecocut Pro hinterlässt, ist akurat und sauber. Lediglich am Ende bleibt ein kleiner Grat übrig, der gesondert entfernt werden muss. Der Wischtest nach dem Einsatz des Ecocuts ergab mit klarem Wasser ein hervorragendes Ergebnis.

Gute Alternative: ATG Scheibenwischer Schneider fürs Auto

Der Scheibenwischer-Schneider von ATG setzt aufs selbe Prinzip wie der Ecocut Pro. Mit seiner Edelstahlklinge soll ein sauberer Schnitt gelingen. Auch ein Schwämmchen zum Reinigen des Wischerblatts zählt zum Lieferumfang.



Keine gute Alternative: Schleifen statt schneiden

Viele besonders günstige Produkte sollen das Wischerblatt durch Schleifen auffrischen, nicht durch Schneiden. Bei unserem Test hat sich aber gezeigt, dass dies nicht besser wirkt als eine gründliche Reinigung des Wischerblatts. Eine durchgehend glatte Oberfläche, wie bei richtigen Schneidwerkzeugen, ist hier nicht zu erwarten. Im schlimmsten Fall wird das Wischerblatt sogar zusätzlich angeraut, was für zusätzliche Schlieren sorgt.

Statt des gesamten Wischers kann man auch nur das Wischergummi auswechseln

Mit einem Minimum an handwerklichem Geschick kann man auch nur das Wischergummi auswechseln, um das Wischerleben zu verlängern. Dazu gibt es Universal-Wischergummis zu kaufen, die nach der Montage nur auf die korrekte Länge zugeschnitten werden müssen. Das funktioniert allerdings nur bei Wischerblättern, bei denen sich die Metallspange, die für den unverzichtbaren Anpressdruck sorgt, sauber vom Wischergummi trennen lässt. Dies deshalb vor dem Kauf unbedingt prüfen.