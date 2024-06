Die voranschreitende Elektromobilität fordert neue Ansätze und Lösungen in der Automobilbranche – das betrifft auch die Zukunft der Bremsen. Wir erklären, warum die Trommelbremse der Scheibenbremse den Rang ablaufen könnte.

"Trommelbremsen sind nur was für Kleinstwagen und Budgetmodelle," so die verbreitete Meinung. Wirklich gute Bremswirkung erreiche demnach nur die Scheibenbremse. Weil aber Elektroautos einen Großteil der Verzögerung mit Rekuperation absolvieren, also der Energierückgewinnung durch Bremsenergie, kommt die klassische Bremse im Alltag immer seltener zum Einsatz. Bis zu 95 Prozent der Verzögerungen gehen bei entsprechender Fahrweise auf das regenerative Bremssystem zurück. Der von Scheibenbremsen bekannte Flugrost setzt sich somit weiter zu und kann im Extremfall sogar zu einem Ausfall des Bremssystems führen. Hier kommen Trommelbremsen ins Spiel: Im Gegensatz zu den für Kühlung optimierten, offen montierten Scheiben handelt es sich bei der Trommel um ein geschlossenes, dadurch für Wasser und Schmutz deutlich unempfindlicheres System. Das Resultat sind langlebigere und zuverlässigere Bremsen. Im Vergleich zur Scheibenbremse punktet die Trommelbremse auch beim Faktor Feinstaubbelastung: Während Scheibenbremsen Bremsstaub ungefiltert an die Umwelt abgeben oder lediglich teure Beschichtungen diesen verhindern, verfügt das geschlossene Bremssystem über einen Auffangbehälter, der bei Inspektionen entleert werden kann. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Bremsen für Autos der Zukunft: Scheibenbremse oder Trommelbremse