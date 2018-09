So erhält der Ford F-150 neben den rustikalen Anbauteilen und der Leistungssteigerung auch ein Gewindefahrwerk, dass den Power-Pick-up bei Bedarf näher an den Asphalt rückt. 20-Zoll-Räder mit Mickey-Thompson-Reifen ...

Roush Performance fokussiert seine Tuning-Talente in der Regel auf Mustangs, doch bei der Ikone Ford F-150 macht der US-Tuner eine Ausnahme. Für den Pick-up-Dauerbrenner präsentiert Roush ein umfassendes Tuning-Paket inklusive zünftiger Leistungssteigerung. 660 PS und 830 Newtonmeter quetscht ein dicker Kompressor aus dem Fünfliter-V8, der serienmäßig 390 PS bereithält. Passend zur Power versieht Roush den Ford F-150 mit einem imposanten Bodykit: Die Front wurde komplett überarbeit und erinnert mit neuem Kühlegrill, Querspange, breiter Stoßstange und stark modellierter Motorhaube kaum noch an den Serien-Pick-up. Am Heck fällt neben neuen Plastik-Einsätzen sofort die seitlich geführte Abgasanlage auf. Roush attestiert dem Sportauspuff einen aggressiven Sound.

Ford F-150 mit Tuning von Roush