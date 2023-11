Die Inflation und die entsprechenden Verteuerungen sorgen auch für saftige Preisanstiege bei den Kfz-Versicherungen. Bestandskund:innen müssen sich daher auf höhere Prämien gefasst machen.

Auch Kfz-Versicherungen ziehen ihre Konsequenz aus der omnipräsenten Inflation: Laut Check24 kostete eine Haftpflichtversicherung im Oktober 2023 im Schnitt 304 Euro jährlich und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Vergleichsportal Verivox spricht durch Haftpflicht, Teil- und Vollkasko gemittelt von einem Preisanstieg um 13 Prozent. Grund dafür sind die gestiegenen Ausgaben der Kfz-Versicherungen. Vor allem die Reparaturkosten sind laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) deutlich gestiegen. Auch Ersatzteile und Löhne seien durch die Inflation teurer geworden. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Kfz-Versicherungen geben Preisanstieg weiter

Eine Hochrechnung des GDV prophezeite für die Kfz-Versicherungsbranche bereits im Sommer 2023 einen Jahresverlust von 2,5 Milliarden Euro – wenig überraschend also, dass die Unternehmen die Verluste an die Versicherungsnehmer:innen weitergeben. Der Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24 rechnet damit, dass sich die Preise für die Bestandskundschaft noch 2023 stärker erhöhen wird als für Neukund:innen. "Eine inflationsbedingte Verteuerung der Reparaturkosten und gestiegene Schadenquoten schicken die Sparte in diesem Jahr in tiefrote Zahlen", erklärt Verivox-Geschäftsführer Wolfgang Schütz gegenüber der Deutschen Presseagentur.