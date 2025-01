Porsche Cayenne E-Hybrid: Preis & Reichweite

In 5,2 Sekunden absolviert das knapp 2,3 Tonnen wiegende SUV den Standardsprint, das zudem über eine Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen verfügt.

Eine Achtstufen-Automatik leitet die Leistung an alle vier Räder weiter.

Der Porsche Cayenne E-Hybrid (2018) ist als klassisches SUV wie Coupé erhältlich und kombiniert einen 340 PS starken 3,0-Liter-V6-Turbo mit einem 136-PS-Elektromotor. Als noch stärkere Variante steht der Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid bereit. Wir nennen Preis und Reichweite.



Der Porsche Cayenne E-Hybrid ist seit 2018 verfügbar, startet zum Preis ab 94.214 respektive 98.498 Euro (Coupé; Stand Juni 2021) und erhielt zuletzt 2020 ein Reichweiten-Update. Mit einer Akku-Kapazität von nun 17,9 statt zuvor 14,1 kWh kann das Hybrid-SUV nach WLTP eine Strecke von 48 Kilometer (zuvor 35) rein elektrisch zurücklegen. Mit einer Systemleistung von 462 PS ist der Porsche Cayenne E-Hybrid (2018) 22 Pferdchen stärker als der Cayenne S. Im Zusammenspiel zwischen dem 3,0-Liter-V6-Turbo und dem 136 PS starken E-Motor erreicht der Cayenne ein maximales Drehmoment von 700 Newtonmetern, das eine Achtstufen-Automatik an alle vier Räder weiterleitet. In 5,2 Sekunden absolviert das knapp 2,3 Tonnen wiegende SUV den Standardsprint. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 253 km/h, im rein elektrischen Fahrmodus beträgt sie hingegen nur 135 km/h. Die Anhängelast gibt Porsche mit bis zu 3,5 Tonnen an.

Der Porsche Cayenne E-Hybrid (2018) im Video:

Auch als Coupé: Reichweite des Porsche Cayenne E-Hybrid (2018)

Mit dem Reichweiten-Update zeigt sich auch der E-Charge-Modus des Porsche Cayenne E-Hybrid (2018) verändert, bei dem der Verbrenner die Batterie auflädt. Hier haben die Entwickler den Zielladestand von bisher 100 auf 80 Prozent reduziert. Hintergrund ist, dass der Akku ab einem Ladezustand von rund 80 Prozent deutlich langsamer und somit ineffizienter lädt. An einer haushaltsüblichen 230-Volt-Steckdose benötigt das SUV bis zu sechs Stunden, um seine Akkus wieder vollständig aufzuladen. An einer Schnellladequelle reduziert sich die Ladezeit deutlich. Das Interieur des Porsche Cayenne E-Hybrid (2018) ist mit einem Infotainmentsystem ausgestattet, das über verschiedene Connectivity-Dienste und einen Touchscreen verfügt.

Preis des Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (2019)