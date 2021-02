Straßenzugelassen und doch rundstreckentauglich: Aerodynamisches (Fein-)Tuning, Leichtbaumaterialien und ein hochdrehender Vierliter-Boxer machen den Porsche 911 GT3 (2021) zwar nicht zum stärksten, aber sicherlich zum sportlichsten Vertreter seiner Baureihe. Den Sprint von null auf 100 km/h soll der Elfer in 3,9 Sekunden absolvieren, mit Siebengang-PDK sogar in nur 3,4 Sekunden. Nach 10,8 Sekunden fällt die 200-km/h-Marke. In der Spitze stehen 320 km/h im technischen Datenblatt. Das Video, das den Porsche 911 GT3 (2021) in Gänze vorstellt, ist hingegen erst nach 2:13 Minuten zu Ende. Film ab!

