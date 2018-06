Bei einer Kontrolle in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) fiel Polizeibeamten ein getunter VW Golf 7 GTI Clubsport auf. Schleifspuren an Unterboden und Radhaus machten schnell klar: Der Tuningbolide ist ein Fall für den Sachverständigen. Was bei der technischen Überprüfung herauskam, verraten wir im Video!

