Neuer Rekordwert bei E-Mobilität

Hier ist der Verbrenner ganz klar auf dem Rückzug: In Norwegen waren 94,3 Prozent der neu zugelassenen Pkw im August 2024 Elektrofahrzeuge. Welches dabei das beliebteste Modell war, verrät die AUTO ZEITUNG.

Ein neuer Rekord im Vorzeigeland der E-Mobilität: Im August 2024 sind fast alle neu zugelassenen Autos in Norwegen elektrisch gewesen. So betrug der Anteil an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen bei den Neuzulassungen laut Verkehrsbehörde des Landes (OfV) satte 94,3 Prozent. Insgesamt wurden im August 10.480 E-Autos in Norwegen neu zugelassen. Beliebtestes Modell war mit einem Marktanteil von 18,8 Prozent das Tesla Model Y.

Der Grund, warum Norwegens Autoflotte so schnell elektrisch wird, liegt an den massiven Subventionen sowie Steuererleichterungen, die E-Fahrzeuge verglichen zu Verbrennern so attraktiv macht. Das ambitionierte Ziel dahinter ist, dass Norwegen das erste Land der Welt werden will, dessen Fahrzeugflotte von E-Fahrzeugen dominiert wird. Ab 2025 will Norwegen zudem nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zulassen – zehn Jahre früher als von der EU vorgegeben. In Deutschland sieht der E-Auto-Absatz bei den Pkw-Neuzulassungen im August deutlich schlechter aus, was auch auf die hohen Anschaffungspreise sowie die Ladeinfrastruktur zurückzuführen ist. Auch Europaweit haben E-Autos Marktanteile verloren. Laut den Zulassungszahlen sind in der EU Hybridmodelle aktuell stark gefragt.

Tesla Model Y (2024) im Fahrbericht (Video):

Kritik an den E-Auto-Zulassungen

Dass in Norwegen so viele E-Autos gekauft werden und auf den Straßen unterwegs sind, liegt hauptsächlich an den steuerlichen Begünstigungen und den Erleichterungen, wie der Nutzung der Busspur oder dem kostenlosen Parken. Häufig kritisiert wird, dass in den Statistiken Hybridmodelle nicht eingerechnet werden sowie auch die ungleiche Verteilung der Stromer in der Bevölkerung. So sollen sich bei den Skandinavier:innen besonders die wohlhabenderen Autofahrenden die teuren E-Fahrzeuge kaufen. Rückschlüsse darauf werden gezogen, weil mehr als die Hälfte der Haushalte mit batteriebetriebenen Fahrzeugen drei oder mehr solcher Fahrzeuge besitzen.