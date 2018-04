„Kraftvoll, vielseitig, robust“, so beschreibt der Hersteller den Nissan Pathfinder. Er ist mit Allradantrieb, ESP und Einzelradaufhängung ausgestattet und kann bis zu drei Tonnen ziehen. Bereits 1986 präsentierte er sich erstmals der Öffentlichkeit und wurde 2011 neu aufgelegt. In Europa ist der Siebensitzer seitdem nur noch mit Dieselmotor zu haben, zwei stehen zur Wahl: ein 2,5-Liter mit 190 PS und ein 231 PS starker 3,0-Liter-Diesel. In den USA ist der Pathfinder hingegen nur mit Benzinmotoren erhältlich.