Der Nikola One (2021) ist der erste Lkw der Nikola Motor Company und vereint einen Elektroantrieb mit einer Brennstoffzelle. Jetzt zeigen die Amerikaner erste Fotos vom Innenraum des "heiligen Grahls der Lkw-Branche"!

Der Elektro-LKW Nikola One (2021) ist keine reine Illustration und Computer-Animation mehr, bei der Publikumspremiere gab es den E-Truck erstmalig als 1:1-Modell zu bestaunen. Doch auch wenn schon über 7000 Vorbestellungen eingegangen sind, dauern die Entwicklungsarbeiten für den "heilige Grahl der LKW-Branche", wie ihn Firmengründer und CEO Trevor Milton nennt, noch an. Für 2018 sind erste Tests auf der Straße angekündigt, im Anschluss folgen dreijährige Stresstests unter extremer Hitze und Kälte. Zum Jahreswechsel 2021 könnten schließlich die ersten 5000 Einheiten des Nikola One gebaut werden, wie der Hersteller auf seiner Internetseite vermeldet. Der Lkw möchte mit seinem bis dato wohl einzigartigen Antriebskonzept die Welt der Lastwagen revolutionieren: Die 320-kWh-Lithium-Batterie und der Brennstoffzellen-Antrieb bringen es insgesamt auf eine Leistung von über 1000 PS und 2700 Newtonmeter Drehmoment und eine Reichweite von bis zu 1200 Meilen (1900 Kilometer). Ursprüngliche Planungen sahen vor, dass die E-Motoren an den sechs Rädern des Nikola One (2021) bis zu 2000 PS übertragen.

Elektro-LKW Nikola One im Video:

Preis: Nikola One (2021) ab 350.000 US-Dollar