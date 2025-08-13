Wer eine elektronische Parkscheibe sucht, kommt kaum an Needit vorbei. Die Produkte der dänischen Firma dominieren den Markt der praktischen Parkscheiben, die die Ankunftszeit ganz von selbst einstellen. Wir haben sie getestet.

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Needit Park Micro verzichtet auf einen zweiten Bildschirm und wird mit einem Halbrahmen an der Windschutzscheibe befestigt. Sie krönt sich mit dem Titel des Preis-Leistungssiegers.

Die Needit Park Mini gefällt vor allem mit ihrem kleinen Format. Trotzdem bleibt Raum für einen zweiten Bildschirm auf der Rückseite.

Die Needit Park Lite Solar dominierte in allen Disziplinen und krönt sich zum Testsieger. Außer einer fehlenden Datenschutzfunktion hat sich diese Parkuhr nichts vorzuwerfen.

Needit ist Weltmarktführer bei elektronischen Parkscheiben. Und das kommt nicht von ungefähr. Im großen Test der AUTO ZEITUNG mit neun verschiedenen Parkscheiben (hier nachlesen) haben alle Needit-Produkte sehr gut oder gut abgeschnitten. Auch der Testsieg ging an Needit. Hier stellen wir die vier Parkhelfer der Marke vor. Dabei ähneln sich die verschiedenen Parkscheiben der Firma auffällig. Die Needit Park Mini und Park Lite One etwa sind technisch identisch, unterscheiden sich aber im Format. Auch die Preise der verschiedenen Parkscheiben liegen sehr eng beieinander. Auch wenn man so die Qual der Wahl hat, richtig schief liegen kann man bei den Needit-Parkscheiben nicht.

Die besten elektronischen Parkscheiben im Test (Video):

Die elektronischen Parkscheiben von Needit im Überblick:

Testsieger: Needit Park Lite Solar

Die beste elektronische Parkscheibe von Needit heißt Park Lite Solar. Das Flaggschiff der Needit-Modellpalette überzeugte im Test rundum und heimste die Bestnote "Sehr gut" ein. Mit ihren beiden soliden Klebeflächen ist die Needit Park Lite Solar schnell und sicher montiert. Das Einstellen von Datum und Uhrzeit geht leicht von der Hand. Die Anzeige der Ankunftszeit ist groß und gut lesbar. Auf der Rückseite sorgt ein zweites Display für umfassende Information und erleichtert das manuelle Einstellen der Ankunftszeit. Eine Solarzelle verlängert zudem die Lebensdauer der Batterie. Und falls die Energie doch einmal knapp wird, kündigt es die Parkscheibe per optischem Alarm und Piepton an. Eine Datenschutzfunktion fehlt allerdings. Wer also diskret parken möchte, ohne dass seine Ankunftszeit angezeigt wird, muss die Needit Park Lite Solar mit einigem Kraftaufwand von der Windschutzscheibe entfernen.



Unsere Bewertung: Sehr gut (91/100)
Vorteile Zwei Bildschirme

Integrierte Solarzelle

Gute Bedienung Nachteile Keine Datenschutzfunktion

Sehr empfehlenswert: Needit Park Mini

Wie ihr Name es schon andeutet, zeigt sich die Needit Park Mini sehr kompakt. Sie bandelt daher auch gerne mit kleineren Windschutzscheiben an, ohne das Sichtfeld zu beeinträchtigen und kann sich in Schwarz gehüllt noch eine Nummer diskreter machen. Trotzdem passt ins kleine Gehäuse auf der Rückseite noch ein zweites Display, das die Bedienung im Test und Alltag erleichtert. Der kleine Knöllchenkiller hat allerdings auch Nachteile: So gestaltet sich die Einstellung von Uhrzeit und Datum unnötig kompliziert und die Datenschutzfunktion fehlt auch hier. Zudem ist die Taktung nicht einstellbar. Im Ausland sollte die Needit Park Mini daher nur unter Vorbehalt eingesetzt werden. Das genügt trotzdem für die Testnote "Gut".



Unsere Bewertung: Gut (81/100)
Vorteile Zwei Bildschirme

Kompaktes Format Nachteile Erste Einstellung kompliziert

Keine Datenschutzfunktion

Sehr empfehlenswert: Needit Park Lite One

Man sieht es ihr erst auf den zweiten Blick an, aber die Needit Park Lite One ist technisch praktisch identisch mit der Park Mini und erzielte im Test die gleiche Punktzahl. Nur ist diese elektronische Parkscheibe hier eben kreisrund und deutlich größer. Das eigentliche Gehäuse und die Funktionen sind hingegen gleich. Wirklich leichter zu bedienen ist der Bestseller von Needit also höchstens für ausgesprochene Grobmotoriker. Fürs erste Konfigurieren benötigt man auch hier einen sehr spitzen Gegenstand und eine Datenschutzfunktion gibt es weder für Geld noch gute Worte. Die Park Lite One ist sowohl mit einem blauen als auch einem schwarzen Gehäuse erhältlich.



Unsere Bewertung: Gut (81/100)
Vorteile Zwei Bildschirme Nachteile Keine Datenschutzfunktion

Erste Einstellung kompliziert

Preis-/Leistungssieger: Needit Park Micro

Noch kleiner als die Mini ist die Needit Park Micro. Sie konzentriert fast alle Funktionen ihrer großen Schwestern in einem sehr flachen und kleinen Gehäuse, das mit einem an der Windschutzscheibe klebenden Halbrahmen aus Kunststoff befestigt wird. Das hält prächtig, solange die Scheibe an der betreffenden Stelle nicht zu stark gewölbt ist. Einen zweiten Bildschirm hat sie aber nicht. Um die Ankunftszeit manuell einzustellen, ist es daher hilfreich, die Parkscheibe aus dem Rahmen zu nehmen. Und um seine Daten zu schützen, sollte man das Gerät im Handschuhfach verstauen. Dank ihres niedrigen Preises avanciert die Needit Park Micro zum Preis-/Leistungssieger.



Unsere Bewertung: Gut (75/100)
Vorteile Sehr kompakt

Großes Display Nachteile Nur ein Bildschirm

Keine Datenschutzfunktion

Taktung nicht einstellbar

So haben wir getestet

Wie haben in unserem großen Vergleichstest neun elektronische Parkscheiben miteinander verglichen. Mit Punkten belohnt wurden dabei eine gute Funktion, reichhaltige Ausstattung und leichte Handhabung. Die vier Probanden von Needit schlossen dabei mit mindestens "Gut" ab. Die Park Lite Solar holte sich die Bestnote "Sehr gut" und den Gesamtsieg.

Sind elektronische Parkscheiben erlaubt?

Elektronische Parkscheiben sind völlig legal. Sie werden von Ordnungsämtern und Polizei als Ersatz für eine manuelle Parkscheibe akzeptiert, sofern sie eine Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt besitzen. Das war bei allen von uns getesteten elektronischen Parkscheiben der Fall.