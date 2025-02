Parkscheibe zum Preis eines Knöllchens getestet

Schon wieder ein Schreiben vom Ordnungsamt, weil die Parkscheibe nicht da oder nicht korrekt eingestellt war? Dagegen gibt es ein probates Mittel: Die elektronische Parkscheibe Needit Park Micro stellt die Ankunftszeit selbstständig ein und kostet kaum mehr als ein einziges Knöllchen. Wir haben sie getestet!

Niemand mag Strafzettel. Zumindest die Knöllchen, die mangels einer korrekt eingestellten Parkscheibe am Scheibenwischer landen, kann man aber ganz legal – und günstig! – vermeiden. Dafür gibt es elektronische Parkscheiben. Die korrekte Ankunftszeit stellen die kleinen Parkprofis ganz von selbst ein.

Unter den billigsten elektronischen Parkscheiben firmiert die Needit Park Micro. Wie ihr Name andeutet, ist sie sehr kompakt. Mit ihrer Breite von 83 mm und einer Höhe von 45 mm bedeckt sie gerade ein Viertel der Fläche einer klassischen Parkscheibe. Das ist besonders praktisch bei kleineren Windschutzscheiben. Trotz des kleinen Formats und des günstigen Preises erwies sich die elektronische Parkscheibe Needit Park Micro im Test als große Hilfe.

Die besten elektronischen Parkscheiben im Test: Video

Preis-/Leistungssieger: Needit Park Micro im Test

Die Needit Park Micro hat ein originelles Befestigungssystem: Die elektronische Parkscheibe wird nicht direkt an die Windschutzscheibe geklebt, sondern hält in einem Rahmen aus Kunststoff, dessen Klebeflächen eine innige Beziehung mit dem Glas eingehen. Falls der Kleber doch einmal erlahmt, kann man den Plastikrahmen auch separat nachkaufen. Das Herausnehmen ist praktisch, um das Gerät zum Bedienen in die Hand zu nehmen. Gegenüber ihren teureren Verwandten in der Needit-Modellpalette hat der Hersteller bei der Park Micro nämlich den zweiten Bildschirm eingespart. Wer die Ankunftszeit manuell eingeben will, muss also auf den einzigen Bildschirm gucken, der den Bedientasten abgeneigt ist.



Affiliate Link Preis-/Leistungssieger Needit Park Micro elektronische Parkscheibe 20.50 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (75/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 75 / 5 Vorteile Sehr kompakt

Großes Display Nachteile Nur ein Bildschirm

Taktung nicht einstellbar

Keine Datenschutzfunktion

Mit seinen 20 mm hohen Ziffern ist das Display einwandfrei ablesbar. Vielleicht sogar ein bisschen zu gut, denn eine Datenschutzfunktion, mit der man das Anzeigen der Ankunftszeit auf Wunsch unterdrücken kann, hat die Needit Park Micro leider nicht an Bord. Zum diskreten Parken kann man das Gerät aber immerhin schnell abmontieren. Die Bedienung geht leicht von der Hand: Vor der ersten Nutzung muss man nur Datum und Uhrzeit einstellen. Die kluge Scheibe passt sich sogar selbsttätig an Winter- und Sommerzeit an. Die vom Kraftfahrt-Bundesamt zertifizierte Parkscheibe hat allerdings einen Haken: Sie rundet automatisch zur nächsten halben oder vollen Stunde auf, was hierzulande völlig legal ist. Da diese Taktung aber nicht verstellbar ist und die Regeln im Ausland teils deutlich variieren, bleibt das Einsatzgebiet der Needit Park Micro am besten auf Deutschland beschränkt. Wer auch den Zweitwagen mit einer günstigen elektronischen Parkscheibe ausrüsten will, bekommt die Needit Park Micro sogar im Zweierpack.



So haben wir getestet

Mit 75 Punkten erlangt die Needit Park Micro die Note "Gut". Der niedrige Preis befördert sie ebenfalls zum Preis-/Leistungssieger unseres Vergleichstests gegen acht andere elektronische Parkscheiben. Dabei hat sie sich durch eine einfache Bedienung und Installation, sowie eine gute Funktion ausgezeichnet.

Das sollte man zu elektronischen Parkscheiben wissen

Beim Parken "bemerken" elektronische Parkscheiben nach wenigen Sekunden, dass die Fahrt vorüber ist und stellen automatisch die korrekte Ankunftszeit ein. Dabei runden sie ganz legal zur nächsten halben oder vollen Stunde auf. Elektronische Parkscheiben werden von der Polizei und den Ordnungsämtern anerkannt, wenn sie über eine Typprüfung des Kraftfahrt-Bundesamtes verfügen. Im Ausland gelten allerdings teils andere Regeln. Deshalb sollte man im Ausland am besten auch eine manuelle Parkscheibe mitführen und nutzen.

Wo bringt man eine elektronische Parkscheibe an?

Eine elektronische Parkscheibe muss in jedem Fall an der Windschutzscheibe befestigt werden. Das geschieht je nach Modell entweder über Klebetape oder Magneten. Dabei darf nicht das Sichtfeld von Fahrer:innen beeinträchtigt werden und die Parkscheibe muss von außen gut ablesbar sein.

Gute Alternativen zur Needit Park Micro

Sehr empfehlenswert: Needit Park Mini

Mini ist ein bisschen weniger klein als Micro. Folgerichtig ist die Needit Park Mini eine halbe Konfektionsnummer größer geraten als die Park Micro. Der Hersteller nutzt den Raum, um auf der Rückseite einen kleinen Zweitbildschirm zu installieren. Das vereinfacht die Nutzung, zumal die Needit Park Mini sich auch ungern von der Windschutzscheibe trennt, mit der sie kraftvoll verklebt ist. Funktionell nehmen sich die beiden Modelle ansonsten nichts. Auch hier fehlt eine Datenschutzfunktion zum hundertprozentigen Glück. Die Einstellung von Datum und Uhrzeit ist leider sehr fummelig. Dennoch 81 Punkte und die Note "Gut" für die Needit Park Mini.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Needit Park Mini elektronische Parkscheibe 24.80 € 27.95 € -11% Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (81/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 81 / 5 Vorteile Zwei Bildschirme Nachteile Erste Einstellung kompliziert

Keine Datenschutzfunktion

Sehr empfehlenswert: DNT ParkScreen

Unter den sehr kompakten elektronischen Parkscheiben bietet sich alternativ auch die DNT ParkScreen an. Auch sie vereint geringe Maße mit gut lesbaren Ziffern und einem Zweitbildschirm auf der Rückseite. Die Bedienung ist sehr einfach und auf ein Minimum reduziert, denn leider lässt sich die Ankunftszeit nicht manuell einstellen. Diese Funktion kann aber nützlich sein, etwa in einer Zone, in der abends unbeschränkt geparkt werden darf, am darauffolgenden Morgen aber nicht. Das gibt ein paar Abzüge im Test. Das Ergebnis – 83 Punkte und die Note "Gut" – kann sich trotzdem sehen lassen.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert DNT ParkScreen elektronische Parkscheibe 24.99 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (83/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 83 / 5 Vorteile Zwei Bildschirme

Einfache Bedienung Nachteile Ankunftszeit nicht manuell regelbar

Batteriewechsel kompliziert

Sehr empfehlenswert: Ooono Park

Die elektronische Parkscheibe Ooono Park ist kreisrund, aber kaum größer als die genannten Konkurrenten. Sie saugt sich mittels kleiner Magnete fest an zwei kleine Gegenstücke, die an die Windschutzscheibe geklebt werden und lässt sich dementsprechend gut wieder entfernen. Das erleichtert das manuelle Einstellen der Ankunftszeit, zumal sie kein Zweitdisplay hat. Außerdem sieht die leichte Scheibe fast schon nobel aus. Auch ohne Datenschutzfunktion eine solide Leistung, die mit 80 Punkten und der Note "Gut" vergolten wird.