Kompakte Parkscheibe gegen Strafzettel

Parkscheiben sind eine gute Idee, um Dauerparken zu verhindern, ohne Kurzzeitparkende mit Gebühren zu verprellen. Wer aber seine Parkscheibe vergessen oder nicht korrekt eingestellt hat, wird trotzdem zur Kasse gebeten. Das lässt sich vermeiden!

Elektronische Parkscheiben kleben dauerhaft an der Windschutzscheibe und stellen die Ankunftszeit von alleine ein. Das ist legal, wenn die Parkscheibe vom Kraftfahrt-Bundesamt zertifiziert wurde. Die Needit Park Mini hat solch eine Zulassung und verhindert damit zuverlässig Strafzettel, die man aus Nachlässigkeit sonst bekommen könnte. Wir haben die Needit Park Mini getestet und mit 81 von 100 erreichbaren Punkten, und damit "Gut" bewertet. Trotz ihres kleinen Formats erweist sich die elektronische Parkscheibe von Needit als große Hilfe. Und teuer ist sie auch nicht.

Die besten elektronischen Parkscheiben im Test: Video

Needit Park Mini im Test

Needit hat ein ganzes Sortiment an elektronischen Parkscheiben im Programm, in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Wie es ihr Name schon andeutet, ist die Needit Park Mini sehr kompakt. Damit eignet sie sich besonders zum Anbringen an kleineren Windschutzscheiben, etwa von Klein- oder Sportwagen. Angesichts des Formats der Parkscheibe kann die Ausstattung überraschen: Auf der Rückseite hat Needit sogar einen zweiten Bildschirm untergebracht. Das ist praktisch, wenn man die Funktion der Parkscheibe überwachen will oder die Ankunftszeit manuell einstellen möchte. Letzteres kann nötig werden, wenn man abends in einer Parkzone parkt, in der man ab den frühen Morgenstunden nur noch begrenzt geduldet wird.



Affiliate Link Sehr empfehlenswert Needit Park Mini Blau elektronische Parkscheibe 26.95 € 27.95 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (81/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 81 / 5 Vorteile Zwei Bildschirme Nachteile Erste Einstellung kompliziert

Keine Datenschutzfunktion

Abnehmen kann man die Parkscheibe nämlich nicht mehr so einfach. Sie haftet solide mit zwei Klebeflächen an der Windschutzscheibe, lässt sich nur mit einigem Kraftaufwand wieder entfernen. Die Displays sind sehr gut ablesbar, solange man die Needit Park Mini nicht zu hoch platziert, denn der innere Bildschirm ist stark nach oben geneigt. Eine Datenschutzfunktion, die die Ankunftszeit auf Wunsch verschweigt, fehlt leider. Auch die erstmalige Einstellung von Uhrzeit und Datum ist unnötig kompliziert. Dafür benötigt man einen sehr spitzen Gegenstand, den man im Auto nicht immer zur Hand hat. Im Alltag ist das weniger von Belang. Da überzeugt die Needit Park Mini, die es in dunklem Blau und in Schwarz gibt, mit diskreter Funktionalität.

So haben wir getestet

Die Needit Park Mini musste sich in einem Vergleichstest von neun elektronischen Parkscheiben bewähren. Dabei hat sie sich durch eine einfache Bedienung und Installation, sowie eine gute Funktion ausgezeichnet und wurde mit der Note "Gut" bewertet.

Das sollte man zu elektronischen Parkscheiben wissen

Elektronische Parkscheiben sind im Prinzip Bewegungssensoren, die beim Parken automatisch die Ankunftszeit einstellen. Dabei runden sie zur nächsten halben oder vollen Stunde auf. Elektronische Parkscheiben sind legal, wenn sie über eine Typprüfung des Kraftfahrt-Bundesamtes verfügen. Vorsicht: Im Ausland gelten teils abweichende Regelungen. Deshalb frühzeitig informieren und eventuell eine manuelle Parkscheibe auf Auslandsreisen mitnehmen.

Wo bringt man eine elektronische Parkscheibe an?

Eine elektronische Parkscheibe muss an der Windschutzscheibe platziert werden. Dabei darf nicht das Sichtfeld von Fahrer:innen reduziert werden und die Parkscheibe muss von außen gut ablesbar sein. Da der rückseitige Bildschirm der Needit Park Mini deutlich nach oben geneigt ist, sollte man sie eher am unteren Scheibenrand installieren als am oberen.

Gute Alternativen zur Needit Park Mini

Needit Park Lite Solar

Aus unserem Vergleichstest von neun elektronischen Parkscheiben ist die Needit Park Lite Solar als Testsieger hervorgegangen und wurde als einziges Modell mit "Sehr gut" bewertet. Dieses ist etwas teurer und größer als das kleinere Modell Park Mini. Dafür verfügt der Needit Park Lite Solar aber über eine integrierte Solarzelle, die ihre Ausdauer verbessert. Auch diese wartet mit einem zweiten Display auf. Leider fehlt hier ebenfalls eine Datenschutzfunktion.



Affiliate Link Testsieger Needit Park Solar Lite elektronische Parkscheibe 31.99 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Sehr gut (91/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 91 / 5 Vorteile Zwei Bildschirme

Integrierte Solarzelle

Gute Bedienung Nachteile Keine Datenschutzfunktion

DNT ParkScreen

Auch der DNT ParkScreen ist ausgesprochen kompakt und eignet sich für Autos mit kleiner Windschutzscheibe. Dennoch bringt er ein zweites Display mit, das sich sehr gut ablesen lässt. Leider kann man beim DNT ParkScreen die Ankunftszeit nicht manuell einstellen. Zudem benötigt man einen Schraubendreher, um die Knopfzelle auszutauschen, wenn sie leer ist. Das ist unnötig kompliziert. Dennoch liefert die kleine Parkscheibe eine sehr ordentliche Leistung und bekommt dafür ebenfalls die Note "Gut".



Affiliate Link Sehr empfehlenswert DNT ParkScreen elektronische Parkscheibe 24.99 € Amazon Zum Produkt Unsere Bewertung: Gut (83/100) Unsere Bewertung ★ ★ ★ ★ ★ 83 / 5 Vorteile Zwei Bildschirme

Einfache Bedienung Nachteile Parkzeit nicht manuell regelbar

Batteriewechsel kompliziert

Keine Datenschutzfunktion

Needit Park Micro

Unter Mini platziert sich Micro. Folgerichtig ist die Needit Park Micro auch ein bisschen günstiger zu haben als die Mini. Die Ablesbarkeit des Bildschirms leidet nicht unter dem kleinen Format. Allerdings hat die Needit Park Micro kein zweites Display. Ein selbstklebender Rahmen aus Kunststoff erleichtert Montage, Demontage und Bedienung. Das ergibt in Summe eine solide elektronische Parkuhr zum verträglichen Preis.