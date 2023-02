Die goldene Ära der Muscle Cars war fulminant und Anfang der 70er-Jahre auch ganz schnell wieder vorbei. Ölkrisen, höhere Sicherheitsstandards und exorbitante Versicherungsbeiträge stutzen gierig schlürfende V8-Motoren innerhalb weniger Monate zurecht. Der Traum von übermotorisierten US-Cars erlebte erst wieder in den 2000er-Jahren einen Aufschwung. Mit unserem Quiz blicken wir auf 15 legendäre, aber auch exotische Muscle Cars zurück, die den "American Way of Drive" perfekt verkörpern. Können Sie alle Modellnamen richtig zuordnen? Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon