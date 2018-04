Der Mitsubishi Starion ist ein Sportwagen von Mitsubishi Motors, der von 1982 bis 1990 an verschiedenen Herstellungsorten produziert wurde. In Nordamerika als Conquest von den Marken Chrysler, Dodge und Plymouth vermarktet, gilt der Mitsubishi Starion noch heute als Begründer der japanischen Turbolader-Ära. Mitsubishi baute den Starion in zwei Karosserievarianten. Die breiten Kotflügel kamen in Deutschland erst ab 1987 zeitgleich mit dem 2,5-Liter-Motor zum Einsatz.