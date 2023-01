Frozen Black: Mini Paceman und Countryman in Mattschwarz

Frozen Black nennt Mini eine neue Sonderlackierung für Paceman und Countryman. Die Farbe ist bereits vom BMW M3 bekannt

Mit einer speziellen Lackierung in mattem Schwarz erweitert Mini die Farbpalette der SUV-Modelle Paceman und Countryman. Beide Fahrzeuge sind ab sofort in "Frozen Black" erhältlich, allerdings nur in Kombination mit den Motorisierungen Cooper S, Cooper SD und John Cooper Works.

Die Sonderlackierung ist laut Mini uneingeschränkt alltagstauglich, allerdings sollten die Kunden keine gewöhnliche Politur verwenden. Durch normales Polieren kann der matte Effekt der Metallic-Lackierung zerstört werden. Der Preis für die Sonderfarbe liegt sowohl beim Mini Paceman als auch beim Mini Countryman bei 2.100 Euro.

Benny Hiltscher